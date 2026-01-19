Ciné mômes Médiathèque Saint-Agnant
Ciné mômes Médiathèque Saint-Agnant samedi 7 février 2026.
Ciné mômes
Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Viens profiter d’une séance de projection de films d’animation, pour un temps d’écran tout en poésie.
.
Médiathèque 10 avenue Charles de Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinema for children
Come and enjoy a screening of animated films, for a poetic screen time.
L’événement Ciné mômes Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan