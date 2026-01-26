Ciné Mômes Médiathèque Sainte-Menehould

Ciné Mômes

Médiathèque 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Ciné Mômes spécial Dystopie animalière Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Une sublime dystopie animalière.

Sur inscription à partir de 8 ans. .

