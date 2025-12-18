Ciné Mômes spécial Animation Médiathèque Sainte-Menehould

Ciné Mômes spécial Animation

Médiathèque 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:30:00

fin : 2026-01-07 16:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Tout public

Après Fantastic Mr Fox, Wes Anderson revient à l’animation avec l’histoire d’une mystérieuse épidémie de grippe canine, située dans un Japon dystopique. À travers la quête du jeune Atari pour sauver son chien adoré, Anderson réalise une astucieuse fable cynophile, dont le style se fond à merveille dans la culture japonaise.

sur réservation à partir de 11 ans .

Médiathèque 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Mômes spécial Animation

L’événement Ciné Mômes spécial Animation Sainte-Menehould a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne