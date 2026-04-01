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Ciné mômes Spécial mer et récup’ Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Ciné mômes Spécial mer et récup’ Médiathèque Ty Koulm Plougoulm jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Ty Koulm

Adresse : 105 Lieu-dit Le Bourg

Ville : 29250 Plougoulm

Département : Finistère

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ciné mômes Spécial mer et récup’

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Un ciné spécial jeune public pour sensibiliser à la récup’ en milieu marin.
Entrée libre.   .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14 

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English : Ciné mômes Spécial mer et récup’

L’événement Ciné mômes Spécial mer et récup’ Plougoulm a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX