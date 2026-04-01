Ciné mômes Spécial mer et récup’ Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Ciné mômes Spécial mer et récup’ Médiathèque Ty Koulm Plougoulm jeudi 16 avril 2026.
Ciné mômes Spécial mer et récup’
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Un ciné spécial jeune public pour sensibiliser à la récup’ en milieu marin.
Entrée libre. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
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English : Ciné mômes Spécial mer et récup’
L’événement Ciné mômes Spécial mer et récup’ Plougoulm a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX