Ciné mômes Spécial mer et récup’ Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Ciné mômes Spécial mer et récup’

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Un ciné spécial jeune public pour sensibiliser à la récup’ en milieu marin.

Entrée libre. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

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English : Ciné mômes Spécial mer et récup’

L’événement Ciné mômes Spécial mer et récup’ Plougoulm a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX