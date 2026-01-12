Ciné Mômes spécial Ornithologie Place du Général Leclerc Sainte-Menehould
Ciné Mômes spécial Ornithologie Place du Général Leclerc Sainte-Menehould mercredi 4 mars 2026.
Ciné Mômes spécial Ornithologie
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : 2026-03-04
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Tout public
Trois courts métrages pleins de délicatesse qui nous invitent à contempler la nature… Ellie, dix ans et demi, entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature, elle passe son temps plongée dans des livres, en particulier d’ornithologie.
Gratuit sur inscription 3 à 7 ans. .
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
English : Ciné Mômes spécial Ornithologie
