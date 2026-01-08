Ciné Mômes spécial Théatre d’ombres Micro folie Sainte-Menehould
Ciné Mômes spécial Théatre d’ombres Micro folie Sainte-Menehould mercredi 4 février 2026.
Ciné Mômes spécial Théatre d’ombres
Micro folie 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:30:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Tout public
Dans un cinéma abandonné, deux enfants et un vieux projectionniste imaginent six contes en ombres chinoises. Princesses, sorcières, princes et reine égyptienne prennent vie à travers les silhouettes en papier découpé, emblématiques de l’univers poétique imaginé par Michel Ocelot .
Sur inscription à partir de 6 ans. .
Micro folie 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
