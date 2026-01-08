Ciné Mômes spécial Théatre d’ombres Micro folie Sainte-Menehould

Ciné Mômes spécial Théatre d’ombres

Micro folie 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

2026-02-04

Tout public

Dans un cinéma abandonné, deux enfants et un vieux projectionniste imaginent six contes en ombres chinoises. Princesses, sorcières, princes et reine égyptienne prennent vie à travers les silhouettes en papier découpé, emblématiques de l’univers poétique imaginé par Michel Ocelot .

Sur inscription à partir de 6 ans. .

