Ciné-Mômes Une guitare à la mer Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Début : 2026-02-18
Ciné-Musique burlesque par Julie Laderach, violoncelliste du Collectif Tutti autour du film Une guitare à la mer.
Pour les 3 à 5 ans, durée (film et spectacle) 1h15.
Proposé par Ecrans 47.
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Ciné-Mômes Une guitare à la mer
Ciné-Musique burlesque by Julie Laderach, cellist with Collectif Tutti, based on the film Une guitare à la mer.
For ages 3 to 5, duration (film and show): 1h15.
Presented by Ecrans 47.
