Ciné-Mômes Une guitare à la mer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné-Mômes Une guitare à la mer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 12 février 2026.
Ciné-Mômes Une guitare à la mer
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Ciné-Musique burlesque par Julie Laderach, violoncelliste du Collectif Tutti autour du film Une guitare à la mer.
De 3 à 5 ans , durée (film et spectacle) 1h15
Ciné-Musique burlesque par Julie Laderach, violoncelliste du Collectif Tutti autour du film Une guitare à la mer.
De 3 à 5 ans , durée (film et spectacle) 1h15 .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Mômes Une guitare à la mer
Ciné-Musique burlesque by Julie Laderach, cellist with Collectif Tutti, based on the film Une guitare à la mer.
Ages 3 to 5, duration (film and show): 1h15
L’événement Ciné-Mômes Une guitare à la mer Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot