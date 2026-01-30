Ciné-Mômes Une guitare à la mer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Mômes Une guitare à la mer

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Ciné-Musique burlesque par Julie Laderach, violoncelliste du Collectif Tutti autour du film Une guitare à la mer.

De 3 à 5 ans , durée (film et spectacle) 1h15

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Ciné-Mômes Une guitare à la mer

Ciné-Musique burlesque by Julie Laderach, cellist with Collectif Tutti, based on the film Une guitare à la mer.

Ages 3 to 5, duration (film and show): 1h15

