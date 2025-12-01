CINÉ MÔMES ZOOTOPIE 2 ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac

CINÉ MÔMES ZOOTOPIE 2

ESPACE SAINT-MICHEL 289 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-12-26 17:00:00

Ciné Donjon propose une séance mensuelle spéciale dédiée aux plus jeunes pour les fêtes de Noël.

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale.

Film d’aventure, Comédie, Famille.

De Byron Howard, Jared Bush | Par Jared Bush

Avec Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor

Durée 1h48

A partir de 6 ans 4 .

English :

Ciné Donjon is offering a special monthly screening for youngsters during the Christmas holidays.

