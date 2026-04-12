Ciné mots Cinéma & Littérature Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Ciné mots Cinéma & Littérature Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Ciné mots Cinéma & Littérature
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Avec Cinémots, la médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer et la salle de cinéma Michel Legrand renouvellent pour la deuxième année l’expérience ciné-club. Ils interrogent les liens forts qu’entretiennent cinéma et littérature avec une programmation spécifique
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Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 85
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English :
With Cinémots, the Saint-Palais-sur-Mer mediatheque and the Michel Legrand cinema are renewing the ciné-club experience for the second year running. They explore the strong links between cinema and literature, with a specific program
L’événement Ciné mots Cinéma & Littérature Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-16 par Royan Atlantique
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