Ciné-Musée « Jack et Nancy au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Musée Camille Claudel et Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-29 10:00:00

fin : 2025-10-02

2025-09-29

Le mercredi 29 octobre à 10h Le dimanche 2 novembre à 14h

Enfants et accompagnateurs regardent un dessin animé sur le thème de l’amitié puis visitent le musée. Très inspirés par le film, mais aussi Les Commères d’Agnès de Frumerie et d’autres œuvres, les enfants modèlent en argile deux personnages du film en montrant le lien qui les unit.

Réservation conseillée auprès du cinéma Lumière au 03 25 39 09 29 5 .

Musée Camille Claudel et Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29

