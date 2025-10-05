CINÉ-MUSÉE MANET, UNE INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ Sète
CINÉ-MUSÉE MANET, UNE INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ Sète dimanche 5 octobre 2025.
CINÉ-MUSÉE MANET, UNE INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ
148 rue François Desnoyer Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Ces dernières années, Édouard Manet et son oeuvre ont peu àpeu émergé sous un nouvel éclairage. C’est cet autre Manet, hiercélèbre mais décrié, dont nous raconterons l’aventure…
Réalisé par Hopi Lebel•2011•52 minutesCes dernières années, Édouard Manet et son oeuvre ont peu à peu émergé sous un nouvel éclairage. C’est cet autre Manet, hiercélèbre mais décrié, dont nous raconterons l’aventure…Entrée libreEn collaboration avec Les Amis du Musée Paul Valéry .
148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr
English :
In recent years, Édouard Manet and his work have gradually emerged in a new light. It’s this other Manet, once famous but now disparaged, whose adventure we’ll be recounting…
German :
In den letzten Jahren sind Édouard Manet und sein Werk in einem neuen Licht erschienen. Es ist dieser andere Manet, der gestern berühmt, aber verschrien war, dessen Abenteuer wir erzählen…
Italiano :
Negli ultimi anni, Édouard Manet e la sua opera sono gradualmente emersi sotto una nuova luce. È quest’altro Manet, un tempo famoso ma ora denigrato, di cui racconteremo la storia…
Espanol :
En los últimos años, Édouard Manet y su obra han ido emergiendo bajo una nueva luz. Es este otro Manet, antaño famoso pero ahora menospreciado, cuya historia contaremos…
L’événement CINÉ-MUSÉE MANET, UNE INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ Sète a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE