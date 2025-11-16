CINÉ-MUSÉE RICHARD SERRA, WORK COMES OUT OF WORK Sète
148 rue François Desnoyer Sète Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Richard Serra commente son travail lors de différentes étapes…
Documentaire•Réalisé par Claude Picasso et Thierry Spitzer • 53 minRichard Serra commente son travail lors de différentes étapes… Entrée libre En collaboration avec Les Amis du Musée Paul Valéry. .
148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr
English :
richard Serra talks about his work at different stages…
German :
?kommentiert Richard Serra seine Arbeit in verschiedenen Phasen…
Italiano :
richard Serra parla del suo lavoro in diverse fasi…
Espanol :
richard Serra habla de su obra en diferentes etapas…
