CINÉ-MUSÉE RICHARD SERRA, WORK COMES OUT OF WORK Sète dimanche 16 novembre 2025.

148 rue François Desnoyer Sète

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Documentaire•Réalisé par Claude Picasso et Thierry Spitzer • 53 minRichard Serra commente son travail lors de différentes étapes… Entrée libre En collaboration avec Les Amis du Musée Paul Valéry. .

148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

English :

richard Serra talks about his work at different stages…

German :

?kommentiert Richard Serra seine Arbeit in verschiedenen Phasen…

Italiano :

richard Serra parla del suo lavoro in diverse fasi…

Espanol :

richard Serra habla de su obra en diferentes etapas…

