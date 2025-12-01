Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo Cinéma Le Navire Valence
Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo Cinéma Le Navire Valence samedi 13 décembre 2025.
Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Séance précédée d’une prestation sur scène du quatuor d’anches (hautbois, clarinette, saxophone & basson) du Conservatoire de Valence Romans Agglo et présentée par Stéphane Ducroz, professeur de saxophone au Conservatoire et animateur à Radio Méga.
.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Preceded by an on-stage performance by the reed quartet (oboe, clarinet, saxophone & bassoon) from the Valence Romans Agglo Conservatoire, and presented by Stéphane Ducroz, saxophone teacher at the Conservatoire and Radio Méga presenter.
German :
Vor der Vorstellung tritt das Rohrblatt-Quartett (Oboe, Klarinette, Saxophon & Fagott) des Konservatoriums von Valence Romans Agglo auf und wird von Stéphane Ducroz, Saxophonlehrer am Konservatorium und Moderator bei Radio Méga, vorgestellt.
Italiano :
Preceduta da un’esibizione dal vivo del quartetto di ance (oboe, clarinetto, sassofono e fagotto) del Conservatorio di Valence Romans Agglo e presentata da Stéphane Ducroz, docente di sassofono al Conservatorio e conduttore di Radio Méga.
Espanol :
Precedida por la actuación en directo del cuarteto de cañas (oboe, clarinete, saxofón y fagot) del Conservatorio Romano de Valence Agglo y presentada por Stéphane Ducroz, profesor de saxofón del Conservatorio y presentador de Radio Méga.
L’événement Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo Valence a été mis à jour le 2025-11-18 par Valence Romans Tourisme