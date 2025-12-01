Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo Cinéma Le Navire Valence

Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Séance précédée d’une prestation sur scène du quatuor d’anches (hautbois, clarinette, saxophone & basson) du Conservatoire de Valence Romans Agglo et présentée par Stéphane Ducroz, professeur de saxophone au Conservatoire et animateur à Radio Méga.

.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Preceded by an on-stage performance by the reed quartet (oboe, clarinet, saxophone & bassoon) from the Valence Romans Agglo Conservatoire, and presented by Stéphane Ducroz, saxophone teacher at the Conservatoire and Radio Méga presenter.

German :

Vor der Vorstellung tritt das Rohrblatt-Quartett (Oboe, Klarinette, Saxophon & Fagott) des Konservatoriums von Valence Romans Agglo auf und wird von Stéphane Ducroz, Saxophonlehrer am Konservatorium und Moderator bei Radio Méga, vorgestellt.

Italiano :

Preceduta da un’esibizione dal vivo del quartetto di ance (oboe, clarinetto, sassofono e fagotto) del Conservatorio di Valence Romans Agglo e presentata da Stéphane Ducroz, docente di sassofono al Conservatorio e conduttore di Radio Méga.

Espanol :

Precedida por la actuación en directo del cuarteto de cañas (oboe, clarinete, saxofón y fagot) del Conservatorio Romano de Valence Agglo y presentada por Stéphane Ducroz, profesor de saxofón del Conservatorio y presentador de Radio Méga.

L’événement Ciné-musique & avant-première NOUS L’ORCHESTRE, avec le Conservatoire Valence Romans Agglo Valence a été mis à jour le 2025-11-18 par Valence Romans Tourisme