Ciné-noctambule Marcillac-Vallon
Ciné-noctambule Marcillac-Vallon samedi 11 juillet 2026.
Ciné-noctambule
177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon Aveyron
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
2026-07-11
Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de cinéma en plein air.
Programmation Communauté de Communes Conques-Marcillac, en partenariat avec Mondes et Multitudes.
A Notre-Dame d’Aynès.
Deux programmes de courts-métrages seront projetés en pleine nature, au fil d’un parcours accessible aux marcheur.e.s débutant.e.s. Un ravitaillement gourmand ainsi que d’autres surprises vous attendent sur le chemin… .
English :
A unique experience combining a nocturnal stroll and an open-air cinema screening.
Programmed by Communauté de Communes Conques-Marcillac, in partnership with Mondes et Multitudes.
At Notre-Dame d’Aynès.
German :
Eine neuartige Erfahrung, die einen nächtlichen Spaziergang mit einer Freiluft-Kinovorführung verbindet.
Programm Communauté de Communes Conques-Marcillac, in Partnerschaft mit Mondes et Multitudes.
In Notre-Dame d’Aynès.
Italiano :
Un’esperienza unica che combina una passeggiata notturna e una proiezione cinematografica all’aperto.
Programma della Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac, in collaborazione con Mondes et Multitudes.
Presso Notre-Dame d’Aynès.
Espanol :
Una experiencia única que combina un paseo nocturno y una proyección de cine al aire libre.
Programa de la Mancomunidad de Conques-Marcillac, en colaboración con Mondes et Multitudes.
En Notre-Dame d’Aynès.
L’événement Ciné-noctambule Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)