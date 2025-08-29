Ciné-noctambule Marcillac-Vallon

Ciné-noctambule Marcillac-Vallon samedi 11 juillet 2026.

Ciné-noctambule

177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de cinéma en plein air.

Programmation Communauté de Communes Conques-Marcillac, en partenariat avec Mondes et Multitudes.

A Notre-Dame d’Aynès.

Deux programmes de courts-métrages seront projetés en pleine nature, au fil d’un parcours accessible aux marcheur.e.s débutant.e.s. Un ravitaillement gourmand ainsi que d’autres surprises vous attendent sur le chemin… .

+33 7 82 62 98 63

English :

A unique experience combining a nocturnal stroll and an open-air cinema screening.

Programmed by Communauté de Communes Conques-Marcillac, in partnership with Mondes et Multitudes.

At Notre-Dame d’Aynès.

German :

Eine neuartige Erfahrung, die einen nächtlichen Spaziergang mit einer Freiluft-Kinovorführung verbindet.

Programm Communauté de Communes Conques-Marcillac, in Partnerschaft mit Mondes et Multitudes.

In Notre-Dame d’Aynès.

Italiano :

Un’esperienza unica che combina una passeggiata notturna e una proiezione cinematografica all’aperto.

Programma della Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac, in collaborazione con Mondes et Multitudes.

Presso Notre-Dame d’Aynès.

Espanol :

Una experiencia única que combina un paseo nocturno y una proyección de cine al aire libre.

Programa de la Mancomunidad de Conques-Marcillac, en colaboración con Mondes et Multitudes.

En Notre-Dame d’Aynès.

