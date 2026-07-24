UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Muret-le-Château

Ciné noctambule Muret-le-Château

samedi 24 juillet 2027 · Muret-le-Château

Ciné noctambule Muret-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 24 juillet 2027
Fin
samedi 24 juillet 2027
Ville
12330 Muret-le-Château
Département
Aveyron
Tarif

Muret-le-Château

Ciné noctambule

Muret-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-24
fin : 2027-07-24

Date(s) :
2027-07-24

Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de courts-métrages en plein air.
PROGRAMME À VENIR sur cc-conques-marcillac.fr à la rubrique CULTURE ou sur mondesetmultitudes.com   .

Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique experience combining a nighttime stroll with an outdoor screening of short films.

L’événement Ciné noctambule Muret-le-Château a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)