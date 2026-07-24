Ciné noctambule Muret-le-Château
samedi 24 juillet 2027 · Muret-le-Château
Informations pratiques
Muret-le-Château
Ciné noctambule
Muret-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-24
fin : 2027-07-24
Date(s) :
2027-07-24
Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de courts-métrages en plein air.
PROGRAMME À VENIR sur cc-conques-marcillac.fr à la rubrique CULTURE ou sur mondesetmultitudes.com .
Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie
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English :
A unique experience combining a nighttime stroll with an outdoor screening of short films.
L’événement Ciné noctambule Muret-le-Château a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)