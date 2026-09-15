Ciné nocturne by Rykoss (Résident Evil) Cinéma Grand Ecran vichy Vichy

Informations pratiques

Vichy

Ciné nocturne by Rykoss (Résident Evil)

Cinéma Grand Ecran vichy 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

pour les PERSONNES VENANT EN COSPLAY

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée dédiée à la sortie du film Resident Evil, organisée au cinéma Grand Écran de Vichy par le créateur de contenu Rykoss, avec au programme une projection du film, un quiz et différentes animations autour de l’univers de la saga.

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Cinéma Grand Ecran vichy 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 18 90 rykoss.contact@gmail.com

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English :

Special Event%E9To celebrate the release of the movie *Resident Evil*, organized at the Grand Écran movie theater in Vichy by content creator Rykoss, featuring a screening of the film, a quiz, and various activities centered around the *Resident Evil* franchise.

L’événement Ciné nocturne by Rykoss (Résident Evil) Vichy a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations