Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël La Ferté Macé
Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël La Ferté Macé samedi 20 décembre 2025.
Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
À l’approche des fêtes, le cinéma Gérard Philipe vous propose un moment féerique en famille avec la projection du film La petite fanfare de Noël
15h30 contes par la médiathèque
16h30 diffusion du film
Après la séance, le Père Noël en personne fera une apparition pour distribuer des chocolats aux enfants, ajoutant une touche gourmande à cette journée festive.
Ne manquez pas cette occasion de plonger dans la magie de Noël au cinéma ! .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël
L’événement Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-26 par Flers agglo