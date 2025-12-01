Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël La Ferté Macé

Ciné Noël contes et film La petite fanfare de Noël

cinéma La Ferté Macé Orne

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

À l’approche des fêtes, le cinéma Gérard Philipe vous propose un moment féerique en famille avec la projection du film La petite fanfare de Noël

15h30 contes par la médiathèque

16h30 diffusion du film

Après la séance, le Père Noël en personne fera une apparition pour distribuer des chocolats aux enfants, ajoutant une touche gourmande à cette journée festive.

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans la magie de Noël au cinéma ! .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

