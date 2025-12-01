Ciné Noël et atelier carte de Noël Bibliothèque Saffré

Ciné Noël et atelier carte de Noël

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Un moment pour plonger dans la magie de Noël

Profitez des animations de fin d’année de la Médiathèque de Saffré.

Au programme un film surprise et un atelier cartes de Noël !

Public de 4 à 7 ans

Gratuit

Sur inscription .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

A moment to immerse yourself in the magic of Christmas

German :

Ein Moment, um in den Zauber von Weihnachten einzutauchen

Italiano :

Un momento per immergersi nella magia del Natale

Espanol :

Un momento para sumergirse en la magia de la Navidad

