Ciné Noël et atelier carte de Noël Bibliothèque Saffré
Ciné Noël et atelier carte de Noël Bibliothèque Saffré mercredi 10 décembre 2025.
Ciné Noël et atelier carte de Noël
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Un moment pour plonger dans la magie de Noël
Profitez des animations de fin d’année de la Médiathèque de Saffré.
Au programme un film surprise et un atelier cartes de Noël !
Public de 4 à 7 ans
Gratuit
Sur inscription .
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
A moment to immerse yourself in the magic of Christmas
German :
Ein Moment, um in den Zauber von Weihnachten einzutauchen
Italiano :
Un momento per immergersi nella magia del Natale
Espanol :
Un momento para sumergirse en la magia de la Navidad
L’événement Ciné Noël et atelier carte de Noël Saffré a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt