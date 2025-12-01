Ciné-Noël Paddington 2 Saint-James

Ciné-Noël Paddington 2 Saint-James lundi 22 décembre 2025.

Ciné-Noël Paddington 2

Rue Victor Dupont Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 16:00:00
fin : 2025-12-22 19:00:00

Date(s) :
2025-12-22

Goûter puis projection du film   .

Rue Victor Dupont Saint-James 50240 Manche Normandie  

English : Ciné-Noël Paddington 2

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-Noël Paddington 2 Saint-James a été mis à jour le 2025-11-22 par OT MSM Normandie BIT Pontorson