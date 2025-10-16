Ciné octobre rose Ciné M Mourenx

Projection du documentaire Sauve qui peut qui nous emmène à l’hôpital, soignants et soignantes interrogent leur pratique lors de simulation avec des comédiens. Pour annoncer un cancer, l’empathie avec le patient se travaille. Mais l’idéal prôné en formation est-il applicable dans un système hospitalier de plus en plus à bout de force ?

Présence du docteur Christine COSTE et l’équipe mobile de soins palliatifs (ELSP) du Centre Hospitalier d’Orthez pour répondre aux questions et réactions. .

Ciné M 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 69 89 grand.ecran@wanadoo.fr

