Ciné Off C’était Mieux Demain

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Projection en salle du film C’était Mieux Demain , comédie de Vinciane Millereau (1h43) avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. 6.5 .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

English :

Theatrical screening of C’était Mieux Demain , comedy by Vinciane Millereau (1h43) with Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.

German :

Kinovorführung des Films C’était Mieux Demain , Komödie von Vinciane Millereau (1h43) mit Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.

Italiano :

Proiezione del film C’était Mieux Demain, commedia di Vinciane Millereau (1h43) con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.

Espanol :

Proyección de la película C’était Mieux Demain , comedia de Vinciane Millereau (1h43) con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.

L’événement Ciné Off C’était Mieux Demain Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-11-01 par OT GRAND CHATEAUDUN