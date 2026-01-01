Ciné Off Chasse Gardée 2 Vald’Yerre

Ciné Off Chasse Gardée 2

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Début : 2026-01-27 20:30:00

2026-01-27

Projection en salle du film Chasse Gardée 2. Comédie d’Antonin Fourlon et Frédéric Forestier avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili (1h40)

Synopsis

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

Theatrical screening of Chasse Gardée 2, a comedy by Antonin Fourlon and Frédéric Forestier with Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili (1h40)

