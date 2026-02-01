Ciné Off Gourou Vald’Yerre

Ciné Off Gourou

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Projection en salle du film Gourou. Film de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon (2026) Drame, Thriller. (2h06min)

Synopsis

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. 6.5 .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

English :

Theatrical screening of Gourou. Film by Yann Gozlan with Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon (2026) Drama, Thriller (2h06min)

