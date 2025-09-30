Ciné Off La Venue de l’Avenir Vald’Yerre

Ciné Off La Venue de l’Avenir

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-30 20:30:00

2025-09-30

Projection en salle du film La Venue de l’Avenir de Cédric Klapisch avec Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne. Tout public.

Comédie dramatique , 2025

Synopsis Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle.

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune.

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

English :

Theatrical screening of Cédric Klapisch’s La Venue de l’Avenir with Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne. All audiences.

German :

Kinovorführung des Films La Venue de l’Avenir von Cédric Klapisch mit Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne. Für alle Zuschauer.

Italiano :

Proiezione del film La Venue de l’Avenir di Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne. Tutti gli spettatori.

Espanol :

Proyección de la película La Venue de l’Avenir de Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne. Todos los públicos.

