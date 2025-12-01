CINE OFF Séance de cinéma La Bonne Etoile Saint-Christophe-sur-le-Nais
CINE OFF Séance de cinéma La Bonne Etoile Saint-Christophe-sur-le-Nais jeudi 11 décembre 2025.
CINE OFF Séance de cinéma La Bonne Etoile
2 Rue des Rabines Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 14:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
La Bonne Etoile
de Pascal Elbé, avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy
Comédie dramatique
Jeudi 11 décembre à 14h30
Toute la programmation, les bandes annonces et les synopsis sur cine-off.fr
2 Rue des Rabines Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
L’événement CINE OFF Séance de cinéma La Bonne Etoile Saint-Christophe-sur-le-Nais a été mis à jour le 2025-12-03 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan