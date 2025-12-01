CINE OFF Séance de cinéma La Bonne Etoile

2 Rue des Rabines Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 14:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La Bonne Etoile

de Pascal Elbé, avec Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy

Comédie dramatique

Jeudi 11 décembre à 14h30

Toute la programmation, les bandes annonces et les synopsis sur cine-off.fr

2 Rue des Rabines Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

La Bonne Etoile

by Pascal Elbé, with Benoît Poelvoorde, Pascal Elbé, Audrey Lamy

Comedy drama

Thursday, December 11 at 2:30pm

All programming, trailers and synopses on: cine-off.fr

L’événement CINE OFF Séance de cinéma La Bonne Etoile Saint-Christophe-sur-le-Nais a été mis à jour le 2025-12-03 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan