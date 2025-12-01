Ciné Off T’as pas changé Vald’Yerre

Ciné Off T’as pas changé Vald’Yerre mardi 30 décembre 2025.

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-30 20:30:00
fin : 2025-12-30

2025-12-30

Projection en salle du film T’as pas changé de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis.
Comédie , 2025

Synopsis

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?
Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune.

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12 

English :

Theatrical screening of Jérôme Commandeur’s film T’as pas changé, starring Laurent Lafitte, François Damiens and Vanessa Paradis.

