Ciné Off T’as pas changé

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 20:30:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Projection en salle du film T’as pas changé de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis.

Comédie , 2025

Synopsis

Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. 6.5 .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

English :

Theatrical screening of Jérôme Commandeur’s film T’as pas changé, starring Laurent Lafitte, François Damiens and Vanessa Paradis.

