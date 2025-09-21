Ciné-ombres « Des étoiles dans les yeux » Cinéma Rutebeuf Clichy

Ciné-ombres « Des étoiles dans les yeux » Dimanche 21 septembre, 16h00 Cinéma Rutebeuf Hauts-de-Seine

Tarif unique : 4 euros / Dès 3 ans / sans réservation

Par Emmanuelle Trazic et Victoire Boissont.

Une montreuse d’ombres se remémore sa première séance de cinéma. Avec 2 lampes et quelques silhouettes, elle nous invite à la suivre dans l’évocation sensorielle et poétique de cette expérience ; et nous rappelle, qu’à hauteur d’enfant, l’aventure est, le plus souvent, juste au bout de la rue….

Création originale en co-production CINEMA PUBLIC et CINEMA 93

Cinéma Rutebeuf 16-18 allées Léon Gambetta 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Emmanuelle Trazic et Victoire Boissont