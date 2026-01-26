Ciné-Opéra Andréa Chénier La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Ciné-Opéra Andréa Chénier

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Tout public

Ciné-opéra

Andrea Chenier Umberto Giordano

L’opéra de Giordano est inspiré du poète romantique André Chénier, connu pour son engagement contre les excès de la Révolution française. Cette tragédie passionnée réunit le ténor Piotr Beczała et la soprano Sonya Yoncheva, qui se retrouvent ensemble à l’écran deux ans après leur prestation dans Fedora du même compositeur. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Opéra Andréa Chénier

L’événement Ciné-Opéra Andréa Chénier Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne