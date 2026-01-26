Ciné-Opéra Andréa Chénier La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Ciné-Opéra Andréa Chénier La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mardi 31 mars 2026.
Ciné-Opéra Andréa Chénier
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif abonné
Début : 2026-03-31 19:30:00
fin : 2026-03-31
2026-03-31
Andrea Chenier Umberto Giordano
L’opéra de Giordano est inspiré du poète romantique André Chénier, connu pour son engagement contre les excès de la Révolution française. Cette tragédie passionnée réunit le ténor Piotr Beczała et la soprano Sonya Yoncheva, qui se retrouvent ensemble à l’écran deux ans après leur prestation dans Fedora du même compositeur. .
