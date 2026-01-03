CINE OPERA EN DIRECT DU MET LE REGENT Saint-Gaudens

CINE OPERA EN DIRECT DU MET

LE REGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10 2026-03-21 2026-05-22 2026-05-30

Découvrez la nouvelle saison du Metropolitan Opera en direct de New York !

Prenez part à la nouvelle saison 25/26 du Metropolitan Opera et découvrez huit spectacles éblouissants en direct de New York au cinéma !

Le Metropolitan Opera de New York vous offre un panorama des plus grands classiques du répertoire. Sur grand écran, l’art total de l’opéra garantit des expériences que vous n’êtes pas près d’oublier. .

Discover the Metropolitan Opera’s new season live from New York!

