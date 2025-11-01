CINÉ OPÉRA >>> LA BOHÈME La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ OPÉRA >>> LA BOHÈME Mardi 13 janvier 2026, 19h30 La Comète Marne

Plein tarif 20€ ; Tarif abonné Comète 15€ ; Abonnement Ciné Opéra (2 opéras minimum) 15€ ; Tarif réduit (-30ans, bénéficiaires RSA, PMR) 10€

Un décor pittoresque, un livret doux-amer et une musique remarquable : voilà les clés du succès de cet opéra parmi les plus populaires au monde ! Le Paris du 19e siècle, sublimé par la mise en scène de Franco Zeffirelli, rend hommage à la splendeur du chef-d’œuvre de Puccini.

À Paris, quatre amis artistes – un poète, un peintre, un musicien et un philosophe – affrontent le froid et la faim tant bien que mal avec gaieté. Un jour, la jeune et frêle Mimi frappe à leur porte et retourne le cœur de Rodolfo. D’abord idyllique, leur romance fougueuse se heurte aux aléas de la vie…

Pendant l’entracte, profitez d’une flûte de champagne offerte et d’une petite restauration (payante).

Avec le Metropolitan Opera de New-York et Pathé Live

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

