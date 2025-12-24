Ciné opéra La Traviata, Cinéma l’Eden Pauillac

Ciné opéra La Traviata

Ciné opéra La Traviata, Cinéma l’Eden Pauillac mercredi 14 janvier 2026.

Ciné opéra La Traviata

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac Gironde

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cinéma l’Eden vous proposera une soirée exceptionnelle avec la retransmission en direct du Royal Opéra House de Londres, de l’opéra La Traviata
Un cocktail sera offert à l’entracte.
Ouverture des portes à 19h15
Réservation auprès du centre culturel ou du cinéma (aux jours et heures d’ouverture des structures).   .

Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 23 02 38  communication@mairie-pauillac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné opéra La Traviata

L’événement Ciné opéra La Traviata Pauillac a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Médoc-Vignoble