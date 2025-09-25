Ciné palabres « Bienvenue à la ruche » Place de la Libération La Réole

Place de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 4.9 – 4.9 – EUR

Date : 2025-09-25

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Construire et habiter autrement, c’est possible ! Histoire de l’aventure d’un habitat collectif par celles et ceux qui l’ont vécu. Cela a débuté à Bègles à la périphérie de Bordeaux en septembre 2012 et s’est achevé par la livraison de 11 logements et d’espaces partagés conçus collectivement. Le documentaire donne la parole aux multiples acteurs de l’aventure. C’est la même dynamique qui a donné lieu

à la création du Jardin sur le Toit à La Réole, un mode de logement accessible écologique laissant place au partage et à l’hospitalité. Débat à l’issue de la projection à la Petite Populaire en présence de Hugues Joinon, architecte Marie Claire Birac et Mireille Ormaechea, habitantes Jardin sur le Toit et Amélie Bouquard, Chapeau et Bottes. .

Place de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

