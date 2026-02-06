Ciné palabres- la moindre des choses La Réole

Ciné palabres- la moindre des choses

Place de la Libération La Réole Gironde

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Documentaire de Nicolas Philibert France 1 h 44

Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer la pièce de théâtre qu’ils joueront le 15 aout. En 1995, ils ont choisi d’interpréter Opérette , de Gombrowicz. Au fil des répétitions, le film retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais, au-dela du théâtre, il raconte la vie à La Borde, celle de tous les jours.

Après la séance, retrouvons-nous à la Petite populaire pour échanger autour du film!

Séance proposée en partenariat avec la Petite Populaire et Chapeau et Bottes. .

