Ciné-Paléo ! Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Projection du film Mary Anning, en présence du musée archéologique d’Eysses.

Dès 6 ans.

Dès 6 ans. .

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Ciné-Paléo !

Screening of the film Mary Anning, in the presence of the Musée archéologique d’Eysses.

Ages 6 and up.

German : Ciné-Paléo !

Vorführung des Films Mary Anning, in Anwesenheit des archäologischen Museums von Eysses.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Proiezione del film Mary Anning, alla presenza del Musée archéologique d’Eysses.

Dai 6 anni in su.

Espanol : Ciné-Paléo !

Proyección de la película Mary Anning, en presencia del Musée archéologique d’Eysses.

A partir de 6 años.

