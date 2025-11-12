Ciné-Paléo ! Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Ciné-Paléo ! Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mercredi 12 novembre 2025.
Ciné-Paléo !
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Projection du film Mary Anning, en présence du musée archéologique d’Eysses.
Dès 6 ans.
Projection du film Mary Anning, en présence du musée archéologique d’Eysses.
Dès 6 ans. .
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Ciné-Paléo !
Screening of the film Mary Anning, in the presence of the Musée archéologique d’Eysses.
Ages 6 and up.
German : Ciné-Paléo !
Vorführung des Films Mary Anning, in Anwesenheit des archäologischen Museums von Eysses.
Ab 6 Jahren.
Italiano :
Proiezione del film Mary Anning, alla presenza del Musée archéologique d’Eysses.
Dai 6 anni in su.
Espanol : Ciné-Paléo !
Proyección de la película Mary Anning, en presencia del Musée archéologique d’Eysses.
A partir de 6 años.
L’événement Ciné-Paléo ! Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot