Ciné papot’ages Passage des 3 marchands Gençay

L’association Mille Bulles, le Cinéma de Gençay et la Communauté de communes du Civraisien en Poitou organise un Ciné-Papot’Ages.

Nous vous invitons au Cinéma de Gençay pour regarder le film TKT . Suite à la projection du film, nous vous proposons un débat encadré par des partenaires sur la thématique Ma vie d’ADO et mes Réseaux! C’est normal ou pas . La soirée se finira aux alentours de 22h30. .

Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 famille@millebulles-csc86.org

