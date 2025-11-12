Ciné-papote Météors de H. Charuel Espalion

Ciné-papote Météors de H. Charuel

Mercredi 2025-11-12

2025-11-12

Envie de partager vos impressions sur un film autour d’un verre et… au chaud?

L’Auberge Espalionne propose tous les mois un Ciné-Papote en partenariat avec le Cinéma Rex d’Espalion.

Le principe? On visionne un film au Cinéma et à la sortie, on en discute ensemble au Café de L’Auberge espalionne, 5 rue du Dr Trémolières.

Après le film phénomène Sirāt, nous avons choisi Météors réalisé par Hubert Charuel (durée 1h48).



Séance du 12/11/202 à 18h30 au cinéma d’Espalion.

Adhésion obligatoire (montant libre)

Pensez à amener un en-cas à partager pour plus de convivialité!

English :

Would you like to share your impressions of a film over a drink? in the warmth?

German :

Möchten Sie Ihre Eindrücke von einem Film bei einem Glas und? im Warmen teilen?

Italiano :

Volete condividere le vostre impressioni su un film davanti a un drink e al caldo?

Espanol :

¿Quieres compartir tus impresiones sobre una película tomando una copa y? al calorcito?

