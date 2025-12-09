Ciné-papote On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys

Espalion Aveyron

Mardi 2025-12-09

Envie de partager vos impressions sur un film autour d’un verre et… au chaud?

L’Auberge Espalionne propose tous les mois un Ciné-Papote en partenariat avec le Cinéma Rex d’Espalion.

Le principe? On visionne un film au Cinéma et à la sortie, on en discute ensemble au Café de L’Auberge espalionne, 5 rue du Dr Trémolières.

Après le film Météors , nous avons choisi le film On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys (Durée 1h18)

Adhésion obligatoire (montant libre)

Pensez à amener un en-cas à partager pour plus de convivialité !

Rdv au cinéma Le Rex 6 .

5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

English :

Would you like to share your impressions of a film over a drink? in the warmth?

