Ciné Papote rencontre aidants La halle Dieulefit

Ciné Papote rencontre aidants

La halle 1 rue Justin jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:30:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Projection Aidant, aidé corps à cœur engagé suivi d’un temps d’échange sur la place et le rôle de l’aidant, animé par la Plateforme de Répit Escapade.

.

La halle 1 rue Justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 94 33 plateformederepit@orsac-atrir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Aidant, aidé corps à c?ur engagé followed by a discussion on the role of the caregiver, led by the Plateforme de Répit Escapade.

L’événement Ciné Papote rencontre aidants Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux