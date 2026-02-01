Ciné Papote rencontre aidants La halle Dieulefit
Ciné Papote rencontre aidants La halle Dieulefit jeudi 12 février 2026.
Ciné Papote rencontre aidants
La halle 1 rue Justin jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 16:30:00
fin : 2026-02-12 18:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Projection Aidant, aidé corps à cœur engagé suivi d’un temps d’échange sur la place et le rôle de l’aidant, animé par la Plateforme de Répit Escapade.
.
La halle 1 rue Justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 94 33 plateformederepit@orsac-atrir.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Aidant, aidé corps à c?ur engagé followed by a discussion on the role of the caregiver, led by the Plateforme de Répit Escapade.
L’événement Ciné Papote rencontre aidants Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux