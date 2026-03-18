CINÉ-PAPOTTE HÉLÈNE, TRÉSORE TRANSNATIONALE

Sète Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

QUEERS, en partenariat avec la Ligue des droits de l’homme de Sète, vous invite à la projection du documentaire HELENE TRESORE TRANSNATIONALE , réalisé par Judith Abitbol.Projection suivie d’un échange avec le publicportées par l’association LGBTQIA + de Sète QUEERS, dans le cadre de la Journée Internationale des droits des personnes Trans.Venez en nombre voir ce documentaire qui renoue “avec les élans insurrectionnels qui ont animé les contestations et les ruptures culturelles des années 1970-1990”!—–Un documentaire de Judith Abitbolsur Hélène Hazéra, première journaliste transexuelle du journal Libération et activiste de la lutte contre le VIH.En s’adressant directement, et intimement, à Hélène Hazera, la cinéaste Judith Abitbol réalise le portrait d’une figure importante des contre-cultures de la fin des années 60-90, en France. Membre des Gazolines, membre du F.H.A.R. (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), activiste LGBTQ infatigable, Hélène Hazera a créé la commission Trans et SIDA au sein d’Act Up, une de ses grandes fiertés. Sa vraie revanche sur une vie qui a démarré dans des années où le désir et la nécessité de changer de genre n’avaient rien d’évident, fut de devenir la première journaliste transgenre d’un grand quotidien national, Libération, productrice à Radio France et à France TV. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 51 32 75 50 queersete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINÉ-PAPOTTE HÉLÈNE, TRÉSORE TRANSNATIONALE Sète a été mis à jour le 2026-03-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE