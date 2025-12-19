Ciné Parents La Pire mère au monde 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné Parents La Pire mère au monde

Une séance pensée pour les jeunes parents

Partagez un moment de détente avec votre bébé lors de notre séance Ciné Parents, dans une ambiance douce et adaptée

Son baissé Lumière tamisée

Cette séance spéciale lutte contre l’isolement des jeunes parents, en leur permettant de sortir, de se retrouver et de profiter d’un film dans un cadre bienveillant.

À disposition sur place

– Chauffe-biberon

– Table à langer

– Espace accessible et confortable

Synopsis

Louise de Pileggi, brillante substitut du procureur, a toujours eu des relations compliquées avec sa mère Judith qu’elle n’a pas vue depuis 15 ans. Quand elle se retrouve mutée au petit tribunal où Judith est greffière, Louise devient la cheffe de sa mère. Et pire encore elles vont devoir collaborer dans une affaire à première vue banale, mais qui va mettre leurs nerfs à vif. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

