Ciné-parlant « Winter Break » Saint-Martin-des-Champs Avranches

Ciné-parlant « Winter Break » Saint-Martin-des-Champs Avranches jeudi 18 septembre 2025.

Ciné-parlant « Winter Break »

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches Manche

Début : 2025-09-18 20:15:00

fin : 2025-09-18 23:00:00

2025-09-18

La soirée débutera par notre assemblée générale à 20h15. Suivie de Winter Break, film réalisé par Alexander Payne.

Hiver 1970 M. Hunham est professeur d’histoire ancienne dans un prestigieux lycée d’enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n’est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, M. Hunham est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n’en restera bientôt qu’un Angus, un élève de 1ere aussi doué qu’insubordonné. Trop récemment endeuillée par la mort de son fils au Vietnam, Mary, la cuisinière de l’établissement, préfère rester à l’écart des fêtes. Elle vient compléter ce trio improbable.

Nous serons présents dès 19h45 pour le renouvellement des adhésions. .

+33 6 28 81 46 53 martine.szafranski36@gmail.com

