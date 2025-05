CINE PAROLE – Place Verdun Montréjeau, 28 mai 2025 20:00, Montréjeau.

Haute-Garonne

CINE PAROLE Place Verdun CINEMA LES VARIETES Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Ciné Projection du film suivie d’un échange, en présence du réalisateur Alexis Righetti et l’un des aventuriers Pierre Colpin !

Alexis Righetti et quatre de ses coéquipiers sont partis pendant un mois en autonomie complète dans la cordillère des Andes, afin de tenter d’emmener leurs VTT le plus haut possible sur la planète. À plus de 6 000 mètres, les conditions météorologiques sont extrêmes ; ils n’avaient ni assistance, ni oxygène… Une aventure folle aux paysages extraordinaires, faite de descentes vertigineuses et de l’ascension de certains des plus beaux sommets du monde. .

Place Verdun CINEMA LES VARIETES

Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie contact@cinemalesvarietes.com

English :

Ciné Screening of the film followed by a discussion, in the presence of director Alexis Righetti and one of the adventurers, Pierre Colpin!

German :

Ciné Filmvorführung mit anschließendem Austausch, in Anwesenheit des Regisseurs Alexis Righetti und eines der Abenteurer Pierre Colpin!

Italiano :

Ciné Proiezione del film seguita da un dibattito con il regista Alexis Righetti e uno degli avventurieri, Pierre Colpin!

Espanol :

Ciné ¡Proyección de la película seguida de un coloquio con el director Alexis Righetti y uno de los aventureros, Pierre Colpin!

L’événement CINE PAROLE Montréjeau a été mis à jour le 2025-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE