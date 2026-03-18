Ciné Partage En quête de nature Rue des trois frères Nadeau Surgères
Ciné Partage En quête de nature Rue des trois frères Nadeau Surgères lundi 13 avril 2026.
Ciné Partage En quête de nature
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 18:30:00
fin : 2026-04-13 20:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Projection du film En quête de nature où la mémoire partagée de la Terre et des Hommes à Saint Saturnin du Bois. Un documentaire pour raconter le territoire souvent mal connu sur lequel nous vivons et le rapport à la nature de chacun.
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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 contact@aunis-sud.fr
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English :
Screening of the film En quête de nature or the shared memory of the earth and mankind at Saint Saturnin du Bois. A documentary about the often little-known territory in which we live and everyone’s relationship with nature.
L’événement Ciné Partage En quête de nature Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin