Ciné Partage En quête de nature Rue des trois frères Nadeau Surgères

Ciné Partage En quête de nature

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:30:00

fin : 2026-04-13 20:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Projection du film En quête de nature où la mémoire partagée de la Terre et des Hommes à Saint Saturnin du Bois. Un documentaire pour raconter le territoire souvent mal connu sur lequel nous vivons et le rapport à la nature de chacun.

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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 contact@aunis-sud.fr

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English :

Screening of the film En quête de nature or the shared memory of the earth and mankind at Saint Saturnin du Bois. A documentary about the often little-known territory in which we live and everyone’s relationship with nature.

L’événement Ciné Partage En quête de nature Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin