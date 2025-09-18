Ciné Partage « Vacances Forcées » Saint-André-de-Cubzac
Ciné Partage « Vacances Forcées » Saint-André-de-Cubzac jeudi 18 septembre 2025.
Ciné Partage « Vacances Forcées »
Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine séance « Les Petites Victoires » aura lieu le jeudi 18 septembre à 14h.
Ciné partage est une séance de cinéma ordinaire, en présence de bénévoles, suivi d’un temps d’échange en toute convivialité avec une pause gourmande.
Ces séances sont ouvertes à tous et aident à lutter contre l’isolement et favoriser le lien social. .
Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37 e.lacarriere@grand-cubzaguais.fr
