Ciné Partage « Vacances Forcées » Saint-André-de-Cubzac

Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 5 EUR

18 septembre 2025

2025-09-18

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine séance « Les Petites Victoires » aura lieu le jeudi 18 septembre à 14h.

Ciné partage est une séance de cinéma ordinaire, en présence de bénévoles, suivi d’un temps d’échange en toute convivialité avec une pause gourmande.

Ces séances sont ouvertes à tous et aident à lutter contre l’isolement et favoriser le lien social. .

Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37 e.lacarriere@grand-cubzaguais.fr

