Ciné Passion Alter Égo Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Alter Égo

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

20h30. Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence . 4,5€ à 7€

Comédie avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko.

Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence . .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

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English : Ciné Passion Alter Égo

20h30. Alex has a problem: his new neighbor is his perfect double. With hair. A doppelganger for the better, who’s about to turn his life upside down. 4,5? à 7?

L’événement Ciné Passion Alter Égo Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère