Ciné passion | C’était mieux demain

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Projection C’était mieux demain, un film de Vinciane Millereau, avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .

Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Ciné passion | C’était mieux demain

German : Ciné passion | C’était mieux demain

Italiano :

Espanol : Ciné passion | C’était mieux demain

L’événement Ciné passion | C’était mieux demain Lalinde a été mis à jour le 2025-11-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides