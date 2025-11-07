Ciné passion C’était mieux demain Villefranche-du-Périgord

Ciné passion C’était mieux demain

Cinépassion vous propose le vendredi 7 novembre la projection du film C’était mieux demain avec Elsa Zylberstein et Didier Bourdon.

Rendez-vous au foyer rural à 20h30.

Synopsis Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. .

Foyer rural Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Ciné passion C’était mieux demain

On Friday November 7, Cinépassion invites you to a screening of the film C’était mieux demain , starring Elsa Zylberstein and Didier Bourdon.

Meet at the foyer rural at 8:30pm.

German : Ciné passion C’était mieux demain

Cinepassion bietet Ihnen am Freitag, den 7. November, die Vorführung des Films C’était mieux demain mit Elsa Zylberstein und Didier Bourdon an.

Treffpunkt ist um 20:30 Uhr im Foyer rural.

Italiano :

Venerdì 7 novembre, Cinépassion proietterà il film C’était mieux demain con Elsa Zylberstein e Didier Bourdon.

Appuntamento al foyer rurale alle 20.30.

Espanol : Ciné passion C’était mieux demain

El viernes 7 de noviembre, Cinépassion proyectará la película C’était mieux demain , protagonizada por Elsa Zylberstein y Didier Bourdon.

Cita en el vestíbulo rural a las 20.30 h.

