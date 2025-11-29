Ciné Passion Chasse gardée 2 Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Chasse gardée 2

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

2025-12-26

20h30. La paisible routine d’Adélaïde et Simon est bouleversée par l’arrivée d’une famille passionnée de chasse à courre, déclenchant de nouveaux remous dans le village. 4,50€ à 7€

Comédie d’Antonin Fourion et Frédéric Forestier avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.

Synopsis

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

English : Ciné Passion Chasse gardée 2

20h30. Adélaïde and Simon?s peaceful routine is disrupted by the arrival of a family passionate about hunting with hounds, triggering new upheavals in the village. 4,50? à 7?

