Ciné Passion Cocorico 2 Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Ciné Passion Cocorico 2 Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mardi 12 mai 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Ciné Passion Cocorico 2
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
20h30.Des familles ennemies se réconcilient grâce à des tests ADN, jusqu’à ce qu’un cousin surgisse et révèle une erreur qui bouleverse tout . 4,5€ à 7€
Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
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English : Ciné Passion Cocorico 2
8:30 p.m. Enemy families are reconciled through DNA testing, until a cousin emerges and reveals a mistake that turns everything upside down. 4,5? à 7?
L’événement Ciné Passion Cocorico 2 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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